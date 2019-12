Paura ad Arco Felice, rissa tra ultrà nella piazza principale

Nel pomeriggio di ieri una rissa tra ultras è scoppiata ad Arco Felice (Pozzuoli), nella piazza principale. Qui, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, una decina di persone si sono affrontate, alcune (la metà circa) armate di bastoni e mazze da baseball. Un gruppo di quattro-cinque persone si sarebbe presentato armato in piazza, alle 16 circa, puntando alcuni uomini fermi all'esterno di un centro scommesse.

La rissa conseguente sarebbe stata cruenta e avrebbe terrorizzato le persone che in quei minuti attraversavano o sostavano in piazza. Alcuni commercianti della zona hanno contattato i carabinieri che sono giunti sul posto. Poco prima dell'arrivo dei militari, però, le persone coinvolte si sono dileguate. La rissa sarebbe scoppiata per questioni di tifo negli ambienti ultrà della Puteolana.