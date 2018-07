Aggressione e tentata rapina in un bar, arrestato 38enne napoletano

Ieri mattina gli uomini del Commissariato di P.S. Decumani hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di S.M.,38enne napoletano. I fatti risalgono al 16 maggio scorso quando il 38enne si è recato in un locale del centro storico e dopo aver preteso dal dipendente del locale alcuni bicchieri di liquori ha cercato di sottrargli, con minaccia e violenza fisica, la somma di 20 euro.

Durante la colluttazione è intervenuto un cliente abituale del locale che, inizialmente è riuscito a portarlo alla calma, ma in seguito anch’egli è stato minacciato per essersi rifiutato di consegnargli il suo orologio Rolex modello Daytona. Il dipendente del locale e il cliente che era andato in suo aiuto sono stati aggrediti e colpiti con calci e pugni e sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.