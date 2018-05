Risponde al cellulare durante la Tac: la foto fa il giro della rete

Immortalata mentre rispondeva al cellulare durante una Tac. L'incredibile vicenda, la cui foto sta facendo in queste ore il giro della rete, è avvenuta al Cardarelli di Napoli.

La donna era arrivata in Pronto soccorso con un forte mal di testa. I medici l'hanno inviata quindi in Neuroradiologia per una Tac d'urgenza. E mentre i tecnici la sistemavano per l'esame, hanno intravisto la sagoma del teschio della donna con lo smartphone all'orecchio. La foto è stata scattata e la scena è oramai di dominio pubblico.

"L'avevo portato con me per sbaglio", si è sucsata la donna: il regolamento vieta espressamente ai pazienti di portare lo smartphone con sè quando si effettuano questi esami.

"Mi è sembrato paradossale. Eppure è accaduto davvero. La signora stava parlando al telefono durante la Tac", ha commentato il primario, il professor Mario Muto. Gli esami sono stati alla fine completati: la donna sta bene.