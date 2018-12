Boom di sistemi "pezzotti", l'a.d. della Lega Serie A: "Perseguire i pirati"

Il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A, Raffaele De Siervo, ha dichiarato l'inizio di "una lotta senza quartiere alla pirateria". Il riferimento a Napoli e alla diffusa pirateria cittadina, con l'enorme diffusione dei cosiddetti sistemi "pezzotti", è implicito. "In Italia c'è tolleranza troppo alta a questo fenomeno, che viene quasi accettato come un vezzo. La pirateria ha numeri giganteschi e bisogna perseguirla per legge".