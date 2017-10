Rischio faida ai Quartieri Spagnoli

Esiste un reale rischio di faida ai Quartieri Spagnoli di Napoli. A confidarlo a “Stylo 24” sono fonti investigative napoletane che hanno parlato del possibile scontro tra il redivivo clan Mariano e il gruppo capeggiato da Eduardo Saltalamacchia. Secondo gli investigatori la stesa di domenica scorsa a via d'Eugenio è solo una prima avvisaglia di azioni di forza che potrebbero susseguirsi nei prossimi mesi.

Il ritorno in zona di Enzo Romano, ex braccio destro di Ciro Mariano e scarcerato dopo 22 anni di reclusione, potrebbe mutare gli equilibri. In caso di mancato accordo potrebbe partire una guerra senza esclusione di colpi. Per prepararsi a questa eventualità, sarebbe partita anche un'opera di reclutamento a Montesanto, quartiere dove si è stabilito l'ex ras insieme a diversi uomini vicini al clan per riformare un gruppo criminale.