Infiltrazione d'acqua: palazzina rischia il crollo a Miano

Un'infiltrazione d'acqua potrebbe provocare il crollo di un'intera palazzina. È l'allarme che danno gli abitanti del rione San Gaetano a Miano. A via Teano si sarebbe lesionata una tubatura che potrebbe infiltrazione la parte strutturale del palazzo. Sono intervenuti sul posto i tecnici del Comune alla ricerca della tubatura saltata prima che provochi danni strutturali.

Per ora gli abitanti della struttura dell'isolato 11 sono senz'acqua da venerdì e sono stati costretti a correre ai ripari utilizzando le fontane pubbliche o acquistando acqua confezionata. Le famiglie restano comunque in stato di agitazione in attesa che le ruspe riescano a scavare ed individuare l'esatta collocazione del danno alle tubature.