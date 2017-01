Due edifici rischiano di crollare: sgomberate sette famiglie

Due edifici di via Massimo Stanzione a Frattamaggiore sono stati sgomberati per un rischio crollo. Sono sette le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case, come riporta ilMattino. L'allarme è stato lanciato da un commerciante che aveva notato alcune crepe nel soffitto.

Sul posto i tecnici del Comune e i Vigili del Fuoco per le opportune verifiche.