Albero a rischio caduta sulle tombe dell’Uomini Illustri

"Nel Cimitero Monumentale di Napoli un enorme cipresso, completamente rinsecchito, rischia di travolgere le tombe dell’Uomini Illustri. Personalità del mondo politico, artistico e culturale che hanno fatto la storia di Napoli, portandone alto, il nome nel mondo. Sono sepolti nel Quadrato, solo per citarne qualcuno, personalità come Benedetto Croce, Raffaele Viviani, E.A.Mario, Ferdinando Russo, Ferdinando Albano, Salvatore Di Giacomo, Antonio Niccolini, Saverio Mercadante, Vincenzo Gemito, Enrico De Nicola, Edoardo Nicolardi, Luigi Settembrini e tanti altri ancora. In altre capitali europee il rispetto alla memoria degli Uomini Illustri è sacro. Qui a Napoli, purtroppo, a causa di quest’albero a rischio caduta, rischiamo di perdere definitivamente questo luogo sacro di incommensurabile valore culturale". E' la denuncia di Bukaman.

