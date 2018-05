Attentato in Francia, Cafiero de Raho: "Livello di attenzione altissimo"

"Il livello di attenzione è altissimo": così Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dopo l'ultimo attentato avvenuto nella serata di ieri in Francia con una donna morta e quattro feriti.

"Ho ripetutamente affermato che, probabilmente in Italia nulla fino ad oggi si è verificato perché vi è non solo una specializzazione delle forze di polizia e della magistratura, solidificata e stratificata grazie all'esperienza cinquantennale del contrasto alle mafie, ma anche perché vi è un monitoraggio altissimo: in tantissimi casi, si è riusciti a prevenire azioni o attentati".

"È sufficiente oggi cogliere una parola anche simile a 'missione' o 'allontanamento del territorio' - ha spiegato - per richiamare l'attenzione nostra e delle forze di polizia, per impedire qualunque sviluppo dannoso per l'incolumità del territorio". "Vi è una cooperazione giudiziaria, proprio nel contrasto al terrorismo, altissima - ha aggiunto - L'Italia, con la Francia, la Germania, la Spagna, anche attraverso la Direzione nazionale Antiterrorismo e Antimafia, è in grado di dare comunicazioni telefoniche, tali da consentire di intervenire nei confronti di soggetti individuati per i quali è previsto un allontanamento dal nostro territorio e un ingresso nel territorio degli altri Paesi".

"Questa catena di comunicazioni è molto stretta - ha evidenziato infine de Raho - e consente anche all'Italia di apprendere dagli altri Paesi ciò che può essere utile". "Credo che la cultura della conoscenza condivisa - ha concluso - sia il primo strumento che consente di prevenire l'azione di attentati".