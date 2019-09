Tragedia sfiorata in spiaggia, mamma e figlia salvate dall'annegamento

Paura a Torregaveta (Monte di Procida), un imprenditore del luogo, quando ha visto annaspare in mare, a causa del mare mosso, mamma e figlia, non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare, salvandole, grazie anche all'ausilio di un bagnino, come riporta Montediprocida.com.

Le due malcapitate, una volta riportate a riva, sono state visitate. Per fortuna non hanno riportato conseguenze.