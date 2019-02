Morì per una trasfusione: maxi-risarcimento alla famiglia

Una trasfusione di sangue infetto che gli costò la vita nel 2009. Dieci anni dopo arriva il maxi-risarcimento per la famiglia. Il tribunale di Napoli ha condannato il Ministero della Salute al pagamento di 400mila euro a favore della famiglia di un giovane di Giugliano. Il suo calvario cominciò negli anni ottanta e come tante persone subì la somministrazione di una trasfusione di sangue infetto al San Giovanni Bosco.

Il calvario

Contrasse così l'epatite C e da quel momento cominciò anche l'iter giudiziario per richiedere un risarcimento. Intanto passano gli anni e l'epatite aggrava le sue condizioni che sfociano in una cirrosi epatica che lo porta alla morte nel 2009. A dieci anni di distanza la madre e i fratelli sono riusciti a ottenere il risarcimento per la perdita del loro caro grazie all'intervento dell'avvocato Piervittorio Tione. La notizia è stata data da Teleclub.