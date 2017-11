Più di 800 giorni in un carcere sovraffollato: detenuto napoletano ottiene il risarcimento

Un 68enne napoletano condannato ad espiare una pena che lo terrà in detenzione fino al febbraio prossimo, è riuscito ad ottenere un risarcimento per aver vissuto un’esperienza drammatica, rinchiuso in un cella con altri detenuti avendo a disposizione meno di 3 mq.

L'avvocato dell'uomo ha presentato istanza denunciando le condizioni in cui il suo assistito era stato costretto a vivere durante il periodo di reclusione nelle carceri di Poggioreale, San Gimignano ed Arienzo. Il magistrato, accogliendo in parte il ricorso, ha riscontrato che, almeno per la detenzione a Poggioreale, non sono state rispettate le condizioni di vivibilità per un periodo pari ad 812 giorni di detenzione, corrispondendo al 68enne un risarcimento pari ad 8 euro al giorno per un totale di 6mila euro.