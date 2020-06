La Scampia che non fa notizia: volontari ed un calciatore riqualificano via Impastato con un campo

In via Peppino Impastato, presso il Lotto K a Scampia, dei ragazzi del posto hanno riqualificato a proprie spese un'area per farne un campo da calcio.

A dar loro una mano, acquistando pittura acrilica di colore verde, è stato il calciatore napoletano del Benevento Gaetano Letizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno spazio abbandonato dalle istituzioni, che grazie a volontari e cittadini attivi torna ad nascere – spiegano gli abitanti del posto. E qualcuno sottolinea: questa Scampia, quella in cui le cose tornano a funzionare, continua a non fare notizia.