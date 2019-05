"La riqualificazione di Scampia sarà condivisa con i cittadini": l'annuncio del ministro

“Oggi, a Napoli, abbiamo tenuto, con il collega Alberto Bonisoli, una riunione per gli interventi sui centri storico e antico. Abbiamo colto quest'occasione per stringere un accordo con il Sindaco De Magistris al fine di pianificare tutti gli interventi anche per Scampia. Il Comune è già pronto per la demolizione delle tre vele, ed entro l'autunno assegnerò le risorse per integrare il piano di riqualificazione completo, che verrà stilato e condiviso con le associazioni e i cittadini del quartiere. Grazie a tutti coloro che ci credono”.

Lo scrive in un post su Facebook il Ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine del tavolo inter-istituzionale sul Contratto di sviluppo che si è svolto oggi in Prefettura a Napoli.

“Quando, circa paio di mesi fa, sono stata a Scampia, ho incontrato alcuni cittadini del quartiere", racconta Lezzi. "In particolare, ricordo che un giovane, con determinazione e consapevole dei suoi diritti, mi ha chiesto un intervento di riqualificazione strutturale di questo quartiere. Non credo di essere riuscita a trasmettervi pienamente quanto quella richiesta motivata, ragionata e pretesa in virtù di una decennale trascuratezza, sia stata emozionante ma credetemi lo è stata”.