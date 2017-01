Sport e orto sensoriale: il futuro di Piazza Carlo III e dintorni

Continua la riqualificazione di Piazza Carlo III e dintorni. Mercoledì 18 gennaio, dalle ore 12.30, ci sarà un sopralluogo congiunto tra l’Assessora Daniela Villani e tutti i servizi e soggetti direttamente coinvolti.

A seguito del tavolo convocato lo scorso 11 gennaio dall’Assessorato alla Qualità della Vita e Pari Opportunità con delega alla Riqualificazione Urbana, cui hanno partecipato il Comitato Carlo III ed alcuni Consiglieri della Quarta e della Terza Municipalità, si è presentata una proposta di rigenerazione urbana che coinvolge i punti vendita Decathlon e Coop presenti in zona.

In particolare, si è valutata la possibilità di realizzare un progetto di recupero che interesserà un’area in via Gussone, comprendente un piccolo campo da gioco e delle aree verdi adiacenti.

Le società, intenzionate a farsi attori di iniziative sociali, metteranno a disposizione attrezzature e divise, interessandosi dell’animazione dei suddetti spazi che saranno rifunzionalizzati attraverso attività dedicate ai ragazzi in difficoltà.

In parallelo, si valuterà la possibilità di trasformare gli spazi verdi in un piccolo orto sensoriale.