Ripetitori a Cavalleggeri: stand by dal Comune

Questa mattina la commissione consiliare Ambiente, presieduta da Marco Gaudini, ha affrontato la questione dei ripetitori di segnale che potrebbero essere collocati nel quartiere Cavalleggeri a ridosso dei piloni dell'ex funivia Fuorigrotta-Posillipo.

Presenti, fra gli altri, l'assessore della decima municipalità Giovanni Grilli su delega del presidente Diego Civitillo, alcuni consiglieri della stessa municipalità, e un gruppo di cittadini del territorio. L'assessore all'urbanistica Carmine Piscopo, intervenuto su delega del sindaco, ha illustrato la posizione dell'amministrazione comunale.

Palazzo San Giacomo ha espresso la sua volontà di mettere in stand by l'opera fino a quando non verranno fatti ulteriori accertamenti. I comitati di quartiere e l'amministrazione municipale avevano chiesto il blocco immediato dei lavori.