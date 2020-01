Riparte il tram: "Una corsa ogni 8 minuti"

Ripartono i tram di Napoli. Stavolta è vero. La Linea 1 da Poggioreale alla Stazione marittima, è la prima a tornare attiva dalle 12 del 31 gennaio. "Ma nel giro di un mese, quindi entro febbraio, contiamo di far ripartire anche la linea 4 da San Giovanni a Teduccio" è la promessa del vicesindaco con delega ai Trasporti Enrico Panini.

Napoli e i tram, una storia antica prima ridotta dai lavori della metropolitana, poi interrotta bruscamente per il cantiere-odiessea di via Marina: "I lavori sono ripresi - assicura l'assessore alla Mobilità Alessandra Clemente - abbiamo superato le difficoltà che li hanno bloccati e contiamo di raggiungere i risultati di tre mesi in tre mesi".

La linea 1 seguirà il percorso storico, toccando via Stadera, piazza Garibaldi, Porta Nolana e via Marina fino all'incrocio con piazza Municipio: "Garantiremo una corsa ogni 8 minuti - afferma l'amministratore di Anm Nicola Pascale - con una previsione di 8mila passeggeri al giorno. Oltre alla linea 4, a breve ripartirà anche la linea 2, da San Giovanni a piazza Nazionale".

Il progetto è di far giungere il tram fino a Mergellina, sua destinazione storica: "Entro il 2020 - prosegue Pascale - arriveremo a piazza Vittoria, mentre per farlo proseguire fino a piazza Sannazzaro sarà necessario installare i binari, ma non si tratta di lavori invasivi".

Con il trasporto su ferro di superficie ritorna anche l'annosa tematica dell'occupazione abusiva delle corsie preferenziali: "Abbiamo varato un piano straordinario per la polizia municipale - informa la Clemente - che scorterà i mezzi e garantirà il rispetto delle corsie protette. Nel lungo periodo sto pensando a controllo con telecamere delle preferenziali cittadine".