Rione Traiano, blitz dei carabinieri nella piazza di spaccio: 4 arresti

Due “clienti” stavano uscendo da uno degli scantinati di via tertulliano, nel Rione Traiano, quando sono stati notati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli e bloccati; addosso avevano una dose di cocaina ciascuno. Subito dopo i militari sono entrati nello scantinato dove hanno bloccato i tre spacciatori che avevano appena venduto la droga. I soggetti bloccati dentro al locale e arrestati per spaccio sono un 19enne, un 48enne e un 23enne, tutti del posto e già noti alle forze dell'ordine. All’esterno del bunker era presente un altro soggetto a fare da “vedetta” che alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga ma è stato identificato. Si tratta di un 30enne pregiudicato e denunciato.

I quattro risponderanno di violazione di sigilli per la rimozione del nastro bicolore e dei cartelli posti all’ingresso del locale sequestrato.

Nello scantinato, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento della cocaina (forbici e ritagli di cellophane) e un foglietto con appuntato cosa acquistava ogni cliente e la cifra pagata; in un’intercapedine di un muro sequestrato anche del contante. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale; i loro clienti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.