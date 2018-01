Rione Traiano, era incensurato ma in garage teneva 4 pistole e 300 colpi

Durante una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un incensurato 42enne del Rione Traiano, i Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto nel suo box 3 pistole semiautomatiche provento di furti in abitazione a Napoli e Pozzuoli, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, 300 cartucce di vario calibro e uno sfollagente telescopico.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni nonché ricettazione e tradotto in carcere.