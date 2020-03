Il rione dell'Amica geniale preda del degrado (VIDEO e FOTO)

È stato il rione dove sono stati ambientati i romanzi di Elena Ferrante e la fortunata serie tv della Rai eppure adesso sono in preda al degrado. Si tratta del rione Luttazzi, palcoscenico naturale de “L'amica geniale” che ha fatto innamorare migliaia di persone in tutto il mondo ma che adesso appare in pessime condizioni. Sono tanti i turisti che si recano appositamente nel rione per visitare i luoghi dei romanzi eppure si trovano di fronte a uno spettacolo davvero poco edificante per Napoli.