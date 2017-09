Il Rione Iacp sarà intitolato a Massimo Troisi

Il quartiere Iacp di via San Martino a San Giorgio a Cremano prenderà il nome di Massimo Troisi.

La cerimonia avverrà in occasione della prima serata del Premio Troisi che torna dopo 5 anni di stop. La targa verrà scoperta poco prima dello spettacolo con i Ditelo Voi.

La serata inaugurale sarà aperta a tutti. Come ha sottolineato il sindaco Giorgio Zinno, "sarà un evento per la città tutta e per i cittadini. La kermesse coinvolgerà tutto il territorio, anche le periferie. Anzi, proprio da qui ripartiamo".