Boato e fumo nel Rione Alto, blackout nel quartiere (VIDEO)

Un boato, poi la luce che va via. E' successo al Rione Alto in tarda mattinata. In via Fragnito sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. Da un tombino fuoriusciva, dopo la detonazione, intenso fumo bianco. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la strada e successivamente sul posto è sopraggiunta una squadra dell'Enel. Il guasto sarebbe stato riparato in tempi brevi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.