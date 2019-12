Danni da maltempo anche al San Paolo, si valuta il rinvio di Napoli-Parma: "Niente allarmismi"

I danni del maltempo della serata di ieri sono stati registrati, questa mattina, anche allo stadio San Paolo. Nella struttura di Fuorigrotta, secondo le prime informazioni, sarebbero volate delle coperture in plexiglass dai cupolini dell'ovale che fa da tetto. Al momento un comitato sicurezza, composto da Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici del preposto ufficio comunale, tecnici del Calcio Napoli e Questura di Napoli, è al lavoro all'interno dello stadio San Paolo per stabilire se ci sono le condizioni di sicurezza per disputare Napoli-Parma (in programma alle 18:00).

"Le prime notizie che ho letto mi sembrano un po' eccessive", spiega a NapoliToday il Presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone. "I danni non sono ingenti. Chiaro però che al primo posto verrà messa la sicurezza e il comitato è al lavoro proprio per stabilre se ci sono le condizioni per far accedere le persone allo stadio oppure no". Una ipotesi è quella che, in caso di danni localizzati in un solo settore, si consenta l'accesso limitato solo ad alcuni settori dello stadio, quelli ritenuti sicuri.

"Ma siamo ancora nel caso delle ipotesi. Non credo ci sia il rischio di rinvio", ribadisce Simeone, "almeno stando alle prime notizie. Il comitato sta valutando e a breve avremo risposte, senza allarmismi".