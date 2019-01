Elezioni dell'Ordine degli Avvocati rinviate di sei mesi

Sono state rinviate di sei mesi le elezioni per il rinnovo dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata. La decisione era nell'aria ed è la conseguenza delle interpretazioni che stanno circolando nelle ultime settimane sulla legge elettorale 113/2017.

La legge prevede che i candidati che abbiano effettuato due mandati consecutivi come consiglieri non possano candidarsi nuovamente subito dopo. E così, in attesa di ulteriori chiarimenti, nel corso di una riunione straordinaria del consiglio dell'ordine degli avvocati oplontini è stata assunta la decisione di differire la data di elezione