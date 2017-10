Morta dopo essere caduta dalla barella, radiologo rinviato a giudizio

Il gup ha deciso: sarà sottoposto a processo per omicidio colposo il radiologo dell'ospedale di Sorrento accusato di essere responsabile della morte dell'88enne Immacolata Spano. La donna perse la vita nel dicembre 2016, dopo essere caduta da una barella. La prima udienza si terrà il prossimo 22 febbraio, ed i familiari della vittima hanno già annunciato di volersi costituire parte civile.

Dopo 10 mesi di indagini la vicenda arriva ad una svolta. La donna arrivò all'ospedale di Sorrento il 19 dicembre, dove le fu diagnosticata una gastroenterite acuta. Per confermare la diagnosi fu caricata su di una barella e portata in Radiologia per una radiografia addominale. Dopo più di un'ora i medici spiegarono al figlio che la donna era caduta dalla barella e si trovava in coma.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Torre Annunziata e dai carabinieri, alla barella non erano state alzate le sponde metalliche. Da lì la caduta, la quale le provocò l'emorragia cerebrale che poi l'avrebbe portata alla morte qualche giorno dopo. Barella e cartella clinica vennero subito sequestrate, poi i carabinieri notificarono un avviso di garanzia al cardiologo. Adesso l'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio.