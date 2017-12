Via l'amianto dall'officina Circumvesuviana. Gli operai: "Qui già 50 morti"

Dopo vent'anni di rinunce e rinvii, finalmente sarà rimosso l'amianto presente nell'officina dell'Ente autonomo Volturno. Lo stabilimento, situato a Ponticelli, in via Manet, conta cento operai. Stamattina è stato firmato l'accordo per la bonifica del sito, luogo in cui vengono riparati i treni della Circumvesuviana. Alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca e dell'aministratore unico dell'Eav, Umberto De Gregorio, i dipendenti hanno a lungo protestato per le condizioni in cui sono stati costretti a lavorare in questi anni: "Per anni ci è piovuto amianto sulla testa. In questa officina sono morti 50 colleghi. Siamo preoccupati per come verrano fatti i lavori di bonifica".