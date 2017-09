Rimossi 75 paletti abusivi a Montesanto

Erano stati installati abusivamente in quattro strade di Napoli deturpando manto stradale e creando problemi alla viabilità. Questa mattina la polizia locale partenopea ha rimosso un totale di 75 paletti installati in maniera completamente abusiva. Quattro le strade coinvolte: I e II vico Montesanto, via Ventaglieri e salita Sant'Antonio a Tarsia, spesso sfigurate dalle installazioni abusive.

Oltre ai paletti sono stati rimossi dei dissuasori a parete. Oltre ai caschi bianchi sono stati impiegati anche i tecnici degli uffici della seconda Municipalità. L'operazione ha richiesto diverse ore ed è stata portata a termine nel pomeriggio.