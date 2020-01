Tettoia in amianto e rifiuti, bonificata area sul Lago d'Averno

Il Comune di Pozzuoli ha attuato un intervento di messa in sicurezza sul Lago d'Averno, dove è stata rimossa una tettoia-veranda costruita con ferro e amianto.

La struttura, abusiva, si trovava ai margini dello specchio d'acqua, in prossimità peraltro del sito archeologico della Grotta di Cocceio.

A comunicarlo è stato il sindaco puteolano Vincenzo Figliolia. "Gli operai di una ditta specializzata da noi incaricata stanno smantellando la tettoia di amianto di una struttura abbandonata lungo la sponda del lago d'Averno – ha scritto Figliolia – già oggetto di una nostra azione di bonifica. L'intervento è stato programmato secondo tutte le procedure previste in questi casi e in accordo con l'Asl".

"L'area sarà così definitivamente bonificata – ha aggiunto ancora Figliolia – e non potranno più esserci preoccupazioni per quanti frequentano il lago d'Averno, famiglie e sportivi, che potranno godersi in tranquillità un luogo storico e suggestivo della città".

Già bonificata in passato, la struttura era stata presa di mira per conferimenti abusivi di rifiuti, da lì la decisione si smantellarla definitivamente.