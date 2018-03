Tumori, scoperta sulla mela Annurca: blocca la caduta dei capelli per la chemio

A condurre lo studio sono stati l'Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale, e il Dipartimento di Farmacia dell'Università di Napoli Federico I: la mela Annurca, prodotto tipico delle nostre terre, è utile ad evitare la caduta dei capelli durante i cicli di chemioterapia.

La ricerca è stata avviata due anni fa e ora si trova in fase pre-clinica. Alcuni componenti della mela Annurca si sono rivelati benefici: somministrando una grossa dose di questo integratore nei soggetti affetti da tumore, un mese prima della chemioterapia, e poi continuando durante tutto il ciclo, i capelli in alcuni pazienti non sono caduti.

Da qui l'avvio della sperimentazione. "In base ai nostri studi preliminari – afferma Ettore Novellino, direttore del Dipartimento di Farmacia della Federico II – l'utilizzo per alcune settimane dell'estratto procianidinico di mela annurca nei malati di cancro, preventivamente all'avvio dei cicli di chemio e durante il trattamento, sembrerebbe ridurre o bloccare la caduta dei capelli. Riscontro questo che è stato casualmente osservato in pazienti che già assumevano l'integratore per abbassare il colesterolo".

"Adesso – prosegue – verificheremo con metodo scientifico quest'osservazione che incrocia la ricerca clinica e valorizza un prodotto che sta suscitando interesse scientifico in tutto il mondo, e in particolare nell'ambito delle malattie metaboliche e della tricologia".

"Si tratta di uno studio tutto campano – ha spiegato il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – in sinergia tra il nostro Istituto e la Federico II, su un prodotto tipico della nostra regione. E questo ci inorgoglisce particolarmente. Attendiamo fiduciosi la conferma scientifica, forti delle ricerche finora effettuate e pubblicate".