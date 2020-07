Rifugiati siriani con otto figli in una casa senza acqua né luce

Moussa ha 43 anni, è siriano, e circa tre anni fa è scappato dalla guerra insieme a sua moglie e ai loro 8 figli, di cui uno disabile. Attraverso un corridoio umanitario è giunto in Italia ed è entrato nel progetto Sprar del Comune di Casoria. La sua famiglia, come molte altre decine, è stata affidata all’associazione Arci Mediterraneo che nell’arco di due anni, cioè la durata del progetto di accoglienza, avrebbe dovuto trovare un’abitazione dignitosa, insegnargli la lingua italiana e formarlo professionalmente. Il minimo indispensabile per renderli autonomi e provvedere a loro stessi. Il tutto finanziato dal Governo centrale.

Nessuna di queste condizioni è stata espletata e, adesso, Moussa e la sua famiglia rischiano di finire per strada. Se da un lato è vero il fatto che questa famiglia non potrebbe più occupare l’attuale abitazione; dall’altro è altrettanto vero che, se il progetto d’accoglienza fosse stato adeguato, queste persone ora sarebbero autonome e libere di poter vivere la loro vita. (Moussa-casa) La casa è un disastro. Mancano le guarnizioni alle finestre, se piove l’acqua entra in casa. Non ci sono letti per tutti e a turno qualcuno deve dormire sul pavimento. L’acqua calda è un miraggio e quando serve, deve essere scaldata sul fuoco.

Come se non bastasse, Moussa non parla una sola parola d’italiano, nonostante Arci Mediterraneo avrebbe dovuto provvedere alla sua formazione. E per quanto riguarda il lavoro, attraverso il progetto Sprar il siriano ha lavorato come spazzino, per 4 mesi, per la società Casoria Ambiente, partecipata del Comune. Una professione di tutto rispetto, ma senza alcuna specializzazione che Moussa possa rivendere sul mercato del lavoro. Abbiamo provato a chiedere conto del fallimento di questo progetto di inclusione a Mariano Anniciello, responsabile di Arci Mediterrano, non nuova a situazioni del genere. Già a marzo scorso, infatti, Napolitoday denunciò lo stato di degrado e abbandono in cui viveva un’altra famiglia siriana, inclusa nello progetto Sprar di San Giorgio a Cremano e affidata a questa associazione.

La tesi di Arci Mediterraneo è che Moussa non parla italiano perché avrebbe rifiutato i processi di inclusione e che la casa cade a pezzi perché, senza alcuna motivazione, i siriani l’avrebbero devastata. Anniciello prima ci ha proposto di incontrarci, per poi affermare di essere stato inibito a parlare dal Comune di Casoria. Un’affermazione smentita dall’assessore alle politiche sociali Ornella Esposito.

Dal canto suo, l'assessore Esposito afferma di aver ricevuto rapporti positivi dagli assistenti sociali e dal servizio centrale Spra, sia sullo stato dell'abitazione che sull'avanzamento del percorso di integrazione. C’è da chiedersi come sia possibile che il servizio centrale Sprar abbia valutato positivamente questa casa e come nessuno tra Ministero e assistenti sociali si sia reso conto che durante i due anni del progetto Moussa non stava imparando né l’italiano né un mestiere. È doveroso specificare che l’assessore Esposito rappresenta un’amministrazione in carica da circa un anno e che, quindi, ha ereditato questa vicenda da quella precedente.

Adesso questa famiglia, che va ricordato è in Italia per scappare da una guerra, è sotto minaccia di sfratto per la fine del percorso Sprar. Fortunatamente, non tutto è perduto. Negli ultimi mesi, Arci Mediterraneo si è defilata. Adesso la situazione è in mano ad Arci Nazionale che, insieme al Comune di Casoria, sta provando a inserire Moussa, la moglie e i loro otto figli nel progetto Compasso. Se l’operazione andasse in porto, potrebbero ottenere i fondi per un anno di affitto e un pocket money. Sperando che questa possa essere la volta buona per porre fine alle loro sofferenze.