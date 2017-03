Bomba ecologica in via Rossaroll: "La 4^ Municipalità invita i cittadini a ribellarsi e denunciare"

La 4^ Municipalità di Napoli lancia l’allarme sulla bomba ecologica in via Cesare Rossaroll, nel quartiere San Lorenzo, dove si sta formando una pericolosa discarica a cielo aperto. ‘Sulla strada all’altezza dei civici 128 e 130 e sul marciapiede a ridosso dei cassonetti, vengono sversati quotidianamente materiali inquinanti e altamente tossici’ denunciano Giampiero Perrella e Armando Simeone, rispettivamente Presidente e Assessore all’Ambiente della Municipalità.

‘I rifiuti mettono a rischio la salute dei cittadini e le condizioni igienico-sanitarie del tessuto urbano-aggiungono – oltre questo aspetto c’è da considerare il gesto criminale di chi commette un abuso e agisce contro la legge’. Clima Omertoso - Con un documento ufficiale la 4^ Municipalità ha richiesto sia alla Polizia Ambientale che all’Asia, un intervento immediato per la messa in sicurezza del marciapiede e la rimozione dei materiali al fine di tutelare l’incolumità pubblica e privata. Nonostante le sollecitazioni alle autorità competenti, l’appello dei rappresentanti del parlamentino cittadino è rivolto anche alla cittadinanza. ‘Non è ammissibile che in pieno giorno e su una strada primaria la gente possa sversare indisturbata i rifiuti approfittando di un clima omertoso- spiegano Perrella e Simeone- i cittadini devono ribellarsi e denunciare’. Invito alla Denuncia - ‘Da oggi invitiamo i cittadini a segnalarci in forma anonima le targhe dei veicoli che sostano sversando i rifiuti - concludono- sarà la municipalità a farsi carico della denuncia vera e propria alle autorità competenti’.