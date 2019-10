Stir via delle Brecce, incontro Costa-de Magistris: "Sarà svuotato nei prossimi giorni"

Lo Stir ex Icm di via delle Brecce sarà svuotato nei prossimi giorni. E' quanto emerso al termine dell'incontro che si è tenuto a Roma tra il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ed il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Da giorni i cittadini della zona protestavano per gli odori nauseabondi.

"Napoli Est è un luogo da bonificare e la nostra attenzione è massima. Dobbiamo procedere il più velocemente e sbloccare una procedura di bonifica per troppi anni inceppata. E' il mio impegno e per farlo abbiamo bisogno che tutte le istituzioni coinvolte lavorino al massimo", ha affermato il Ministro Costa.

"Mai piu' ci sara' questo stato di crisi e sofferenza e mai più l'ex Icm sarà utilizzato come sito di deposito dei rifiuti tal quale. Mai più accadrà quanto abbiamo visto in questi giorni", ha assicurato il Sindaco de Magistris.

"Monitoreremo la situazione"

"Siamo particolarmente soddisfatti di quanto emerso in seguito all’incontro a Roma tra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Entro cinque giorni si procederà al completamento dello svuotamento dell’Icm di via Brecce. Secondo quanto previsto entro fine mese il tal quale non sarà più presente in loco. La rimozione di tale tipologia di rifiuti farà in modo che scompaia il cattivo odore che nelle ultime settimane ha investito i complessi abitativi circostanti. Successivamente al completamento della rimozione si procederà alla sanificazione del sito, in modo da eliminare anche le tracce delle frazioni di rifiuti che sono state stipate a via Brecce. Monitoreremo che tutto si conclusa secondo le scadenze previste. Occorre restituire ai residenti delle zone limitrofe la possibilità di respirare aria che non sia contaminata dalla puzza proveniente dal sito", è il commento del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.