Emergenza rifiuti a Torre del Greco: "Sta per scoppiare una bomba, rischio epidemie"

Prosegue l'emergenza rifiuti a Torre del Greco, dove enormi cumuli di rifiuti invadono alcune strade, in particolare ai confini con il parco del Vesuvio e a Leopardi. "Torre del Greco è tornata ad affogare nei rifiuti, con ratti e insetti che la fanno da padroni in ogni angolo della città", denunciano i consiglieri regionali Cinque Stelle Valeria Ciarambino e Luigi Cirillo, con i consiglieri comunali Vincenzo Salerno e Santa Borriello. "Ci sono sversatoi a cielo aperto nei pressi dei principali istituti scolastici, un'allarmante condizione igienico-sanitario potrebbe inevitabilmente aggravarsi con l'aumento delle temperature e il rischio di epidemie. Di fronte a quella che si profila come un'autentica bomba ecologica è inspiegabile l'immobilismo del sindaco Giovanni Palomba e della maggioranza".

"Nei giorni scorsi abbiamo inviato una richiesta alla Asl Napoli 3 Sud di verifica dello stato della raccolta urbana rifiuti negli ecopunti della città e abbiamo avuto conferma che da mesi non viene effettuata regolarmente la raccolta e da molto più tempo non viene effettuato alcun intervento di disinfestazione dei cassonetti e delle aree in cui sono accumulati rifiuti. Il sindaco dicesse chiaramente se è in grado di affrontare questa emergenza", concludono i consiglieri Cinque Stelle.