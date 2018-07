Sequestrata tipografia abusiva a Pianura

Aveva una tipografia che smaltiva i rifiuti speciali provenienti dalla sua attività in maniera illecita. Sequestrata l'attività a Pianura dagli agenti della municipale di Soccavo. La tipografia e serigrafia artigianale di via Ruscello smaltiva gli scarti come latte esauste di vernici, inchiostri, solventi, stracci e carte intrise, all'interno dei contenitori della raccolta di rifiuti solidi urbani.

In spregio ad ogni norma, tenevano i rifiuti raccolti in dei bustoni che buttavano periodicamente. Erano anche allacciati alla rete elettrica abusivamente. Il proprietario, un 74enne, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e furto di energia elettrica.