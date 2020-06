Ristrutturano casa e gettano i rifiuti in strada: scoperti con le telecamere del Comune

Il 16 e il 17 giugno scorso sono stati immortalati dall’impianto di video sorveglianza comunale mentre, dai propri mezzi, scaricavano ed abbandonavano in strada alcuni sacchi di immondizia nei pressi dell’isola ecologica di Frattamaggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due si sono disfatti, in un primo caso, di rifiuti solidi urbani e nel secondo di una guaina di un tetto, sostituita dopo una ristrutturazione domestica e catalogata come rifiuto pericoloso. Sanzionati dai carabinieri della stazione di Frattamaggiore per abbandono di rifiuti un 60enne di Cardito e un 49enne di Grumo Nevano, dovranno pagare una sanzione pecuniaria che va dai 300 ai 3000 euro e ripristinare lo stato dei luoghi.