Rifiuti, crescono i cumuli in varie zone della città: "Incapacità amministrativa"

Il presidente della Prima Municipalità (Chiaia), Francesco De Giovanni, è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc: "Esiste un'incapacità amministrativa nella gestione dei rifiuti", secondo De Giovanni. "Il problema è che non si sa dove scaricarli dopo averli raccolti. Non abbiamo un posto dove portare i rifiuti, solo ad Acerra il cui impianto ora è stracolmo, non riesce a smaltire".

"Asia mi ha confessato che sta eliminando i contenitori dell'umido dalla strada", ha aggiunto De Giovanni. "Quando la stessa azienda ammette di non riuscire a gestire la raccolta, vuol dire che ci siamo arresi. Sotto casa mia i contenitori della carta non vengono svuotati da tre settimane: credete ci sia solo carta all'interno?".

Sabato il presidente De Giovanni aveva denunciato la grave situazione creatasi a Chiaia: cumuli di rifiuti che ricordano il periodo nero dell'emergenza nazionale.