Discarica a cielo aperto sulla spiaggia di Licola

La spiaggia di Licola è diventata una discarica a cielo aperto. La denuncia arriva da Giuseppe D'Alterio, ex consigliere comunale dei Verdi di Giugliano, e dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook. Rottami, pneumatici e rifiuti sono accumulati sulla spiaggia: “È una ribellione della natura che ha restituito all'uomo e alla terra tutto ciò che è stato riservato al mare negli anni. L'ignoranza dell'uomo porterà alla distruzione della terra e all'estinzione della stessa specie. L’intera spiaggia è ricoperta da immondizia, arbusti, cartacce, plastica, pneumatici, rottami e rifiuti di ogni sorta, è un orrore e una ferita inferta all’ambiente, al nostro territorio. Si tratta di una bomba ecologia pronta ad esplodere, si deve intervenire subito, prima che sia davvero troppo tardi e vi siano danni ambientali irreparabili. È qualcosa di doppiamente grave in questo momento, dove è necessario ed obbligatorio avere condizioni igienico-sanitarie che possano garantire la sicurezza dei cittadini, e qui siamo ben lontani da questa situazione, inoltre le spiagge ed il mare sono dei beni comuni preziosi che vanno tutelati e salvaguardati e non trasformati in discariche, è vergognoso. Abbiamo chiesto un intervento per far ripulire e bonificare la spiaggia perché queste condizioni rappresentano un pericolo per la salute dei cittadini ed inoltre certe aree vanno recuperate e messe a disposizione di tutti.”