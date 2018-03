Poggioreale, in un capannone 1500 tonnellate di rifiuti speciali: due denunce

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di napoli hanno sequestrato, nel comune di Napoli, nei pressi di via Aquileia a Poggioreale, un capannone industriale adibito a discarica abusiva di calcinacci e materiali di risulta. In particolare, i militari del I gruppo Napoli, nel corso di un’attività info-investigativa scaturita dal monitoraggio di alcuni autocarri carichi di materiali provenienti dalla demolizione edile, individuavano un capannone industriale all’interno del quale erano stoccati circa 1.000 metri cubi di rifiuti speciali, pari a quasi 1.500 tonnellate di materiali provenienti dalla demolizione, da scavo, oppure residui della lavorazione di materia prima, nonché un autocarro, una pala meccanica utilizzata per gli spostamenti dei rifiuti ed un grosso automezzo impiegato per movimentare materiale di risulta.

Al termine del servizio, i finanzieri hanno posto sotto sequestro l’intera struttura, i rifiuti speciali ed i mezzi pesanti presenti, mentre due responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in violazione del testo unico ambientale.