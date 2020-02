Erano stipate in un container nel Porto di Napoli, pronte a essere spediti in Africa, le tre tonnellate di rifiuti speciali scoperte e sequestrate dalla Guardia di finanza. Scarpe, vestiti, biciclette, televisori e frigoriferi rottamati erano stati confezionati da due cittadini africani, un invoriano di 53 anni e un ganese di 50, che sono stati denunciati per traffico illecito di rifiuti, falso ideologico e ricettazione.