Rifiuti nella IX Municipalità, la denuncia: "Grave danno d'immagine per Pianura e Soccavo"

Via Sartania, via Provinciale-parco Attianese, via Padula, via Monti, via Montevergine e via dello Sport sono solo alcune delle strade della Municipalità che in questi giorni stanno vivendo una nuova e drammatica crisi rifiuti.

"Sul nostro territorio il delicato equilibrio conferimento-raccolta è definitivamente saltato e il risultato è praticamente sotto agli occhi di tutti. Oltre al grave danno d'immagine per la IX Municipalità i cittadini di Soccavo e Pianura si trovano alle prese con una seria problematica igienico-sanitaria. Il caldo asfissiante di questi giorni, unito ai grossi cumuli di rifiuti ormai presenti dappertutto, rende letteralmente impraticabili le nostre strade. I residenti sono esasperati e non sanno più a chi rivolgersi. Denunciamo altresì la prassi, ormai consolidata da parte degli uffici territoriali di Asìa, di indirizzare la rabbia dei cittadini stessi contro le istituzioni territoriali. Le Municipalità non hanno competenza sul servizio di raccolta dei rifiuti. Voler indicare noi quali responsabili di questa situazione è un atto formalmente e giuridicamente scorretto. Questo stato di cose indecoroso non può durare ancora a lungo. Non lo vogliamo e non lo permetteremo. Il sindaco de Magistris, il vice sindaco (con delega ai rifiuti) Raffaele Del Giudice e l'amministrazione comunale tutta devono assumersi le loro sacrosante responsabilità. Nè tantomeno, possiamo più accettare le giustificazioni addotte di volta in volta. Se l'assenza di un operatore per malattia o l'indisponibilità di un bobcat procura effetti simili è evidente che esistono problemi rilevanti che nessuno, dalle parti di palazzo San Giacomo, si era mai degnato di risolvere e che un evento di portata minima (come l'assenza di uno spazzino per ferie o malattia) è sufficiente a paralizzare l'intero sistema di raccolta", scrive nel comunicato la IX Municipalità.