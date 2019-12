Rifiuti davanti alla scuola, la denuncia dei cittadini

Esterno della Scuola Materna Elementare Matteo Renato Imbriani di Piazza Poderico: sotto le finestre delle aule c'è tanta spazzatura presente da giorni. Le mamme dei bambini che frequentano la Scuola denunciano questa situazione che dura da tantissimo tempo e non solo da oggi che c'è un'emergenza. "La prova evidente di tutto ciò - dichiara Enrico Cella Presidente dell'Associazione Culturale Vivere il Quartiere - è che il Comune di Napoli non ha in considerazione la tutela e la salute dei bambini. Si chiede agli Uffici Competenti Comunali che in tempi brevi siano rimosso i rifiuti".