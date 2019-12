Rifiuti fuori controllo a Scampia, scatta la protesta: cassonetti rovesciati

Scatta la protesta nel quartiere di Scampia per una nuova emergenza rifiuti. Il consigliere Regionale del Sole che Ride Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale dei Verdi, hanno denunciato con un video la situazione della zona.

Nelle immagini via Ghisleri, presentata come "rappresentativa di quello che è lo scenario nella periferia napoletana in questi giorni festivi mentre la città è invasa dai turisti". "Quello che si vede attraverso il filmato - raccontano - è uno scenario terribile dove le strade sono completamente invase da rifiuti di ogni tipo creando impedimenti ai passanti, degrado e inquinamento ambientale".

I cittadini esasperati hanno gettato i cassonetti in strada contro quanto sta accadendo.

“È sconcertate constatare - commentano duramente Borrelli e la Zabatta . come la periferia sia ridotta a discarica mentre allo stesso tempo la città è stracolma di turisti in visita. Sicuramente ci sono delle responsabilità da parte dell’Asìa, nella gestione e nella raccolta dei rifiuti e dei materiali ingombranti, ma non si può nascondere il fatto che ci siano anche colpe di quella parte della cittadinanza che se ne frega delle regole e del rispetto per le leggi, le persone e il territorio".