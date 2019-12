"Scampia. Marciapiedi come discariche, cittadini in pericolo", denuncia Alfredo Di Domenico (Bukaman) sull'allarme rifiuti a Scampia.

"Pensano solo a piazza del Plebiscito e alle feste, che vanno bene per il turismo, ma bisogna pensare anche ai residenti di Scampia. Non ce la facciamo più, non possiamo neppure camminare, rischiamo di essere investiti. E' uno schifo", denunciano due cittadini esasperati nel video.