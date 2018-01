Rifiuti incendiati nei Quartieri Spagnoli, la consigliera Verde: "Questo è troppo!"

Non si placa l'emergenza rifiuti nei Quartieri Spagnoli. Alcuni incendi sono divampati in diversi cassonetti e tra piccole discariche abusive in via del Formale, nei pressi di via Pasquale Scura. Pochi giorni dopo, le macerie sono ancora in strada e i residenti aggiungono spazzatura a quella andata a fuoco. La denuncia fotografica è della consigliera della II municipalità Bianca Verde, che scrive: "Questo è troppo, va trovata subito una soluzione! Nonostante ci sia stato un incendio gli incivili mettono ancora la spazzatura".



A pochi metri, in via Pasquale Scura, c'è una scuola media statale.