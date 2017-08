Rifiuti, nei Quartieri Spagnoli la situazione è preoccupante (FOTO)

Non sarà "emergenza" ma ai Quartieri Spagnoli la gestione dei rifiuti sta lentamente sfuggendo di mano. Le foto documentano forse meglio delle parole la situazione, soprattutto nella parte più alta del quartiere, a ridosso di Corso Vittorio Emanuele. Tra vico Tofa, via Concordia e salita Cariati sono numerose le piccole discariche abusive, ricavate nei pochi spazi liberi tra paletti e carreggiata. In salita Cariati i residenti segnalano anche alcune lastre di eternit all'esterno di un asilo nido, dove solitamente i bambini giocavano.