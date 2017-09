Degrado alla pensillina Anm: "Topi e rifiuti di ogni genere"

Il tetto della pensillina della fermata Anm ubicata a pochi metri dall'ingresso della Stazione Centrale è coperto da rifiuti di ogni tipo e nessuno interviene per la rimozione. La denuncia arriva da Enrico Cella, presidente dell'Associazione "Vivere il Quartiere".

"Bustoni, indumenti coperte ed altro fanno da cornice alla squallida situazione di degrado che è presente in quella zona. È una fermata importante. Sostano i mezzi di trasporto pubblico diretti a Piazza Carlo lll, Capodichino e Secondigliano. La gente per problemi igienico-sanitari si sposta alla fermata successiva per prendere il bus. Nell'area perimetrale della fermata vi troviamo rifiuti di ogni gente e la presenza di topi".

"Sarebbe opportuno che gli Uffici preposti intervenissero per mettere ordine. I rischi di contrarre infezioni sono tanti e vanno evitati", conclude Cella.