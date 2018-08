Scaricava i rifiuti in un pozzo: denunciato 42enne

I Carabinieri della Stazione Forestale di Marigliano hanno denunciato in stato di libertà un 42enne del luogo, proprietario di un terreno alla masseria Quadretta.

L’uomo è ritenuto responsabile di smaltimento illecito di rifiuti e di inquinamento ambientale in concorso per avere immesso in un pozzo nel suo terreno rifiuti di costruzione e di demolizione edile e un materasso.

Il pozzo, di natura artesiana e regolarmente denunciato all’ufficio competente della Città metropolitana di Napoli, è stato subito dopo oggetto di sopralluogo eseguito anche insieme a personale ARPAC, che è riuscito a effettuare solo una ispezione superficiale visto che l’accatastamento di rifiuti si estende in profondità.

Dai primi accertamenti emerge che il 42enne, insieme ad altri soggetti in via di accertamento, si sarebbe servito di un autocarro con cassone a ribaltamento per scaricare i rifiuti.

Oltre al pozzo e al contenuto sono stati sequestrati anche i rifiuti edili sversati nei pressi del muro che lo delimita.