Scampia, i rifiuti restano in strada

Non è ancora rientrata la crisi rifiuti che ha colpito alcuni quartieri della città di Napoli. In questo video, Bukaman ha immortalato la situazione di Scampia, dove alcune strade sono ancora sommerse dall'immondizia nonostante l'intervento di raccolta di Asia. Le giacenze sono dovute al rallentamento degli stir, dove la spazzatura viene conferita e ci vorranno alcuni giorni perché tutti torni alla normalità. "I contenitori non vengono svuotati da giorni e giorni. I cittadini devono tenerseli in casa i rifiuti? Chi di dovere quando deciderà una volta per tutte di intervenire per risolvere tale scempio?".