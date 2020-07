"Napoli invasa dai rifiuti, situazione igienico-sanitaria preoccupante": la denuncia

La città è invasa dai rifiuti. È la denuncia di Marco Gaudini, consigliere comunale e presidente della commissione Ambiente di via Verdi.

Il quadro che dipinge il consigliere è molto negativo: "La città di Napoli appare - spiega Gaudini - nuovamente in difficoltà sul fronte rifiuti. Nei quartieri periferici la situazione è già prossima a diventare insostenibile, complici le alte temperature, ma anche nelle zone più centrali ci si appresta a raggiungere livelli allarmanti".

Gaudini mostra rifiuti lasciati all'aperto a Pianura, Fuorigrotta, Soccavo, Vomero, nel centro storico. “La situazione igienico-sanitaria dell'intera città è preoccupante. Mi arrivano segnalazioni da tutte le Municipalità, in molte delle quali non è stata neanche completata la deblattizzazione. Una bomba a orologeria, se si tiene anche conto del fatto che l'emergenza sanitaria legata al coronavirus non è ancora del tutto superata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho intenzione di convocare una Commissione Ambiente per la prossima settimana - spiega e conclude il consigliere - alla quale inviterò l'assessore Raffaele Del Giudice: a lui chiederò cosa sta accadendo alla raccolta dei rifiuti, quali sono i motivi che hanno causato i rallentamenti e i cumuli visibili ovunque, e soprattutto quali interventi l'Amministrazione ha intenzione di mettere in campo per risolvere l'emergenza prima che sia tardi”.