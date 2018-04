Pianura-Soccavo, la IX Municipalità: "Tonnellate di rifiuti si stanno accumulando sul nostro territorio"

"In queste ore tonnellate di rifiuti si stanno accumulando sul nostro territorio. Abbiamo fatto le nostre rimostranze ai dirigenti territoriali di Asia, precisando la necessità di prelevare al più presto i rifiuti che si stanno accumulando. Ci hanno informato che ad oggi non è possibile garantire il prelievo quotidiano dei rifiuti a causa delle difficoltà tecniche che riguardano gli impianti di smaltimento. Ci hanno inoltre precisato che tali difficoltà perdurano su tutto il territorio cittadino".

Questo il comunicato ufficiale della IX Municipalità di Napoli sulla problematica relativa alla raccolta dei rifiuti sul territorio degli ultimi giorni.

Analoghe problematiche sono state segnalate anche in altre zone della città, in particolare in alcuni quartieri dell'area nord.